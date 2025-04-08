Зеленський сказав, чим відрізняються солдати КНДР та Китаю, які воюють проти України

У війні проти України беруть участь і китайські військові. Але між ними та бійцями з Північної Кореї є важлива відмінність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента.

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Чим відрізняються солдати Північної Кореї та Китаю

Про те, що проти України воюють і китайці, Володимир Зеленський повідомив 8 квітня.

Президент України указав, що північнокорейські бійці перебували в Курській області, а китайці – безпосередньо на українській території.

Китай став ще однією країною після Ірану та Північної Кореї, яка підтримала війну Росії проти України. До того Пекін уникав називати війну війною, а говорив суто про "конфлікт". Китай поводився досить обережно та говорив, що шлях до миру довгий, потрібно вести переговори тощо. Хоча відомо про тісні зв'язки Китаю та Росії.

Що відомо про участь Китаю у війні проти України

Китайських військових захопили на Донеччині – в боях поблизу Тарасівки та Білогорівки. В бойових діях брали участь шестеро громадян Китаю, двоє з них потрапили в полон.

Є документи, паспорти і навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, це важливий сигнал, і США мають більше звернути уваги на те, що сьогодні відбувається,

– заявив Зеленський.

Лідер держави підкреслив: є інформація, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Україна з'ясовує всі факти, працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил.

Полонені перебувають в СБУ.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", – акцентував Зеленський.

Президент доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати.

МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.

"Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", – повідомив Андрій Сибіга.