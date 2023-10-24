"Пріоритет для України": Зеленський розповів про виконання вимог Єврокомісії для вступу в ЄС

Україна намагалася максимально швидко виконувати рекомендації Єврокомісії, щоб уможливити політичне рішення для відкриття переговорів щодо членства в ЄС. Для України є пріоритетом бути готовою до політичного рішення щодо початку переговорів щодо членства в ЄС уже у 2023 році.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час звернення до єврокомісарів, пише 24 Канал. Глава держави наголосив, що Україна зробила набагато більше, аніж можна очікувати від держави, яка перебуває у війні.

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Україна хоче розпочати переговори про членство в ЄС до кінця року

"Ми зробили чимало, і, я б сказав, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії", – сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що "Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп".

Зеленський сказав, що Україна поділяє підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами ЄС.

Зеленський розповів про виконання рекомендацій Єврокомісії

Влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС та зобов'язалася виконати перелік із 7 рекомендацій Єврокомісії. Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг виконання рекомендацій.

Реформа конституційного судочинства

Україна ухвалила та розпочала імплементацію закону про відбір суддів Конституційного Суду, що відповідає висновкам Венеціанської комісії.

Зеленський зазначив, що вже є група експертів, яка оцінюватиме кандидатів: троє експертів призначені на основі пропозицій від наших міжнародних партнерів як гарантія відкритості й чесності відбору суддів. І розпочинається конкурс.

Реформа Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Перезавантаження цих ключових органів запустило процес оновлення всієї судової системи України.

Антикорупційна робота

Було ухвалено закон про відновлення електронних декларацій посадовців та їх перевірок у час воєнного стану.

Зеленський наголосив, що декларації мають бути публічними. Так, було затверджено Державну антикорупційну програму. І країна посилює наявну антикорупційну архітектуру.

Вимоги FATF

Зеленський заявив, що Україна забезпечує відповідність українського законодавства вимогам Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

За його словами, це абсолютно визначний крок – ухвалення закону про політично значущих осіб.

Боротьба з олігархами

Президент розповів, що в Україні триває робота із захисту суспільства й держави від зловживань, які інспіруються олігархами.

Як сказав Зеленський, ухвалено важливе антимонопольне законодавство.

Сфера медіа

Шосте – українське законодавство у сфері ЗМІ узгоджено з нормами Євросоюзу.

Нацменшини

Україна утверджує захист різноманіття через захист прав національних спільнот. За словами Зеленського, вже ухвалені відповідні законодавчі зміни, зокрема закон про нацменшини, розроблено чітке бачення наступних кроків у освітній сфері.

Крім того, є державна цільова програма "Єдність у різноманітті".

"Це відкриває нові й широкі можливості для національних спільнот. І разом із представниками спільнот країна забезпечить дотримання найвищих міжнародних стандартів у цій сфері", – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що для Євросоюзу початок переговорів щодо членства України в ЄС також є пріоритетом.

"Для України це топпріоритет – бути готовою уже цього року до політичного рішення щодо початку переговорів щодо членства в ЄС. Сподіваюся, що й для Євросоюзу також. Ми заклали міцну основу для цього. Мета зараз особлива. Якщо можемо позбутися "сірих" геополітичних зон, ми повинні зробити це", – наголосив президент.