"Сьогодні емоції зашкалюють": Зеленський поспілкувався з дітьми, виходячи з бомбосховища
- Президент України Володимир Зеленський вручив нову нагороду "Майбутнє України" дітям, які проявили мужність під час війни, і спілкувався з ними в укритті під час повітряної тривоги.
- Діти запитали, чи є в охорони президента кнопка від ракет Storm Shadow.
Днями Президент України вручив нову нагороду "Майбутнє України" та поспілкувався з дітьми в укритті під час повітряної тривоги. Один з юнаків поцікавився, чи є у його охоронців кнопка запуску ракет Storm Shadow.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на київський телеграм-канал.
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Зеленський в укритті після нагородження "Майбутнє України"
Під час першої церемонії вручення дитячої відзнаки "Майбутнє України" президент Володимир Зеленський спустився в укриття під Маріїнським палацом разом з дітьми через повітряну тривогу. У бомбосховищі глава держави та перша леді Олена Зеленська їли піцу з дітьми, відповідали на їхні запитання й жартували.
Зеленський поспілкувався з дітьми, виходячи з укриття: дивіться відео
Детальніше про нагородження
Нагороду "Майбутнє України" започатковано цього року. Її отримали діти, які проявили мужність, стійкість та силу духу у складних обставинах, повʼязаних з війною.
Під час заходу діти поділилися власними історіями, а також поставили президентові та першій леді запитання, зокрема про те, звідки вони черпають сили у важкі часи та як добирають слова у вирішальні моменти.
Президент заявив, що ця нагорода стане щорічною.