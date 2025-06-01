"Сьогодні емоції зашкалюють": Зеленський поспілкувався з дітьми, виходячи з бомбосховища

Днями Президент України вручив нову нагороду "Майбутнє України" та поспілкувався з дітьми в укритті під час повітряної тривоги. Один з юнаків поцікавився, чи є у його охоронців кнопка запуску ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на київський телеграм-канал.

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Зеленський в укритті після нагородження "Майбутнє України"

Під час першої церемонії вручення дитячої відзнаки "Майбутнє України" президент Володимир Зеленський спустився в укриття під Маріїнським палацом разом з дітьми через повітряну тривогу. У бомбосховищі глава держави та перша леді Олена Зеленська їли піцу з дітьми, відповідали на їхні запитання й жартували.

Зеленський поспілкувався з дітьми, виходячи з укриття: дивіться відео

Детальніше про нагородження

Нагороду "Майбутнє України" започатковано цього року. Її отримали діти, які проявили мужність, стійкість та силу духу у складних обставинах, повʼязаних з війною.

Під час заходу діти поділилися власними історіями, а також поставили президентові та першій леді запитання, зокрема про те, звідки вони черпають сили у важкі часи та як добирають слова у вирішальні моменти.

Президент заявив, що ця нагорода стане щорічною.