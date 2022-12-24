Українці надихають світ, – Байден опублікував неймовірне відео візиту Зеленського до США
Джерело:твітер Джозефа Байдена
Глава держави Володимир Зеленський нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів. Президент США Джозеф Байден оприлюднив цікаве відео візиту українського лідера.
Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала його промову однією з найкращих за всю історію.
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Байден показав відео візиту Зеленського до США
Після приїзду Зеленського в Україну президент США опублікував неймовірне відео його візиту до Сполучених Штатів.
Україна та український народ надихають не лише нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі,
– написав Байден.
Дивіться відео візиту Зеленського до США
Глава держави подякував лідеру Сполучених Штатів за теплі слова та підтримку.
"Для мене честь відвідати США, звернутися до народу і Конгресу США, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемагати!" – зазначив Зеленський.
Він додав, що цей візит показав, що США та Україна стоять разом на стороні добра, демократії та справедливості.
"Творимо майбутнє разом!" – підсумував президент.
Виступ Зеленського у Конгресі: коротко
- Поїздка до США стала першим закордонним візитом Зеленського з 24 лютого. У Конгресі він сказав, що Сполучені Штати об'єднали глобальну спільноту, щоб захистити Україну.
- Напередодні цього візиту президент відвідав Бахмут на Донеччині – одну з найгарячіших точок на фронті. Він передав конгресменам і сенаторам прапор з бойових позицій.
- Президент подякував за надану зброю, але зазначив, що її досі мало для перемоги. Він наголосив, що Україна не просить американських військових битися за неї, але просить про допомогу.