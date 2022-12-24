Українці надихають світ, – Байден опублікував неймовірне відео візиту Зеленського до США

24 грудня 2022, 20:46
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Джерело:

твітер Джозефа Байдена

Глава держави Володимир Зеленський нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів. Президент США Джозеф Байден оприлюднив цікаве відео візиту українського лідера.

Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала його промову однією з найкращих за всю історію.

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Байден показав відео візиту Зеленського до США

Після приїзду Зеленського в Україну президент США опублікував неймовірне відео його візиту до Сполучених Штатів.

Україна та український народ надихають не лише нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі,
– написав Байден.

Дивіться відео візиту Зеленського до США

Глава держави подякував лідеру Сполучених Штатів за теплі слова та підтримку.

"Для мене честь відвідати США, звернутися до народу і Конгресу США, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемагати!" – зазначив Зеленський.

Він додав, що цей візит показав, що США та Україна стоять разом на стороні добра, демократії та справедливості.

"Творимо майбутнє разом!" – підсумував президент.

Виступ Зеленського у Конгресі: коротко

  • Поїздка до США стала першим закордонним візитом Зеленського з 24 лютого. У Конгресі він сказав, що Сполучені Штати об'єднали глобальну спільноту, щоб захистити Україну.
  • Напередодні цього візиту президент відвідав Бахмут на Донеччині – одну з найгарячіших точок на фронті. Він передав конгресменам і сенаторам прапор з бойових позицій.
  • Президент подякував за надану зброю, але зазначив, що її досі мало для перемоги. Він наголосив, що Україна не просить американських військових битися за неї, але просить про допомогу.
Автор: Ольга Котів