У Білому домі опублікували дивний допис після переговорів Зеленського і Трампа

На офіційному акаунті Білого дому у мережі Х опублікували дивний допис після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Так, у дописі мовиться, що "Америка перш за все".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт Білого дому в мережі Х.

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У Білому домі опублікували дивний допис

Після переговорів Трампа та Зеленського на офіційній сторінці Білого дому опублікував дивний допис. Так, на сторінці опублікували прапор США

Америка перш за все,

– мовиться у дописі.



Допис на сторінці Білого дому / Скриншот

Раніше стало відомо, що пресконференцію Трампа та Зеленського скасували. У ЗМІ повідомили, що президент України достроково залишає Білий дім.

Трамп заявив, що український президент буцімто не готовий до миру, якщо в ньому будуть задіяні США. Ба більше, він звинуватив Зеленського у нібито неповазі до США.

Під таким вогнем і тиском дізналися багато того, що неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно те, що проявляється через емоції, і я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваг, я хочу МИРУ,

– написав Трамп.