"Дуже зайнятий": спікер Палати представників Джонсон сказав, чи зустрінеться з Зеленським

Під час візиту до США Володимир Зеленський уже провів низку важливих зустрічей. Зокрема, з членами Конгресу. Спікер Палати представників сказав, чи зустрінеться з президентом України 26 вересня.

На питання щодо зустрічі з Зеленським Майк Джонсон відповів під час пресконференції. Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова.

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Джонсон не впевнений, що зустрінеться з Зеленським

Джонсон сказав, що "не впевнений" чи зможе зустрітися з Зеленським 26 вересня, коли президент України приїде до Вашингтона для зустрічі з Байденом і членами Конгресу США.

Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений,

– заявив спікер Палати представників.

Раніше, у вівторок, ЗМІ отримали повідомлення з офісу лідера більшості в Сенаті Конгресі Чака Шумера про те, що в розкладі Конгресу сталися зміни. Зокрема, останні голосування на цьому тижні й цього місяця в Конгресі заплановані на середу. Опісля конгресмени й сенатори роз'їдуться по своїх округах через негоду.

До речі, Джонсон також відповів, чи пов'язане те, що не зустрінеться з Зеленським, з поїздкою президента України до Пенсільванії. Про це кореспондентка Катерина Лісунова повідомила у фейсбуці.

Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що я був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла. Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це,

– наголосив спікер Палати представників.

Зауважимо, Джонсон вимагає, щоб Володимир Зеленський звільнив пані посла України у США Оксану Маркарову.