Зеленський привіз гарні новини, які допоможуть ЗСУ в Бахмуті: експерт припустив, про що йдеться
Володимир Зеленський натякнув, що привіз зі Сполучених Штатів хороші новини, які допоможуть військовим і на Бахмуті, і на Півдні, і на інших ділянках фронту. Найімовірніше, йдеться про комплексні рішення, які посилять ЗСУ у перспективі.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він припускає, що йдеться про питання перспективи.
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Сполучені Штати нещодавно ухвалили бюджет країни, у якому планують виділити майже 45 мільярдів доларів на підтримку України та інші супутні витрати. Ця сума допоможе суттєво посилити можливості ЗСУ.
Можливо, мається на увазі все в комплексі. Не тільки те, що в останньому пакеті допомоги. А, можливо, досягнуто попередніх домовленостей, що США докладуть зусиль для передачі зброї, про яку говорив Залужний в інтерв'ю The Economist,
– зазначив Мусієнко.
Йде нова фаза війни
Як вважає Мусієнко, починається нова фаза війни. Це – змагання ресурсів, спроможностей та можливостей. Саме тому Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, а Росія відрядила колишнього президента Дмітрія Мєдвєдєва до Китаю. Кремль дуже хоче, щоб Пекін почав більше допомагати окупантам.
Росія задекларувала наміри продовжувати війну та збільшити армію. А це дуже затратна річ. Також Росія шукає зброю по всьому світу, де тільки може знайти – Іран, КНДР. Поки що немає ресурсів, які б могли суттєво її посилити,
– розповів Мусієнко.
Є певний неприємний сигнал, що КНДР нібито продала зброю для ПВК Вагнера. Очевидно, що це могло відбутися принаймні з мовчазної згоди Китаю.
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Натомість для України потрібна консолідація партнерів щодо військової допомоги. В кого буде міцніший тил – той матиме більше шансів на перемогу. Але варто пам'ятати, що зараз на боці України – близько 50 держав, які беруть участь у "Рамштайні".
США передають ЗРК Patriot для України
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