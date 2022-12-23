Зеленський привіз гарні новини, які допоможуть ЗСУ в Бахмуті: експерт припустив, про що йдеться

Володимир Зеленський натякнув, що привіз зі Сполучених Штатів хороші новини, які допоможуть військовим і на Бахмуті, і на Півдні, і на інших ділянках фронту. Найімовірніше, йдеться про комплексні рішення, які посилять ЗСУ у перспективі.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він припускає, що йдеться про питання перспективи.

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Сполучені Штати нещодавно ухвалили бюджет країни, у якому планують виділити майже 45 мільярдів доларів на підтримку України та інші супутні витрати. Ця сума допоможе суттєво посилити можливості ЗСУ.

Можливо, мається на увазі все в комплексі. Не тільки те, що в останньому пакеті допомоги. А, можливо, досягнуто попередніх домовленостей, що США докладуть зусиль для передачі зброї, про яку говорив Залужний в інтерв'ю The Economist,

– зазначив Мусієнко.

Йде нова фаза війни

Як вважає Мусієнко, починається нова фаза війни. Це – змагання ресурсів, спроможностей та можливостей. Саме тому Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, а Росія відрядила колишнього президента Дмітрія Мєдвєдєва до Китаю. Кремль дуже хоче, щоб Пекін почав більше допомагати окупантам.

Росія задекларувала наміри продовжувати війну та збільшити армію. А це дуже затратна річ. Також Росія шукає зброю по всьому світу, де тільки може знайти – Іран, КНДР. Поки що немає ресурсів, які б могли суттєво її посилити,

– розповів Мусієнко.

Є певний неприємний сигнал, що КНДР нібито продала зброю для ПВК Вагнера. Очевидно, що це могло відбутися принаймні з мовчазної згоди Китаю.

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Натомість для України потрібна консолідація партнерів щодо військової допомоги. В кого буде міцніший тил – той матиме більше шансів на перемогу. Але варто пам'ятати, що зараз на боці України – близько 50 держав, які беруть участь у "Рамштайні".

США передають ЗРК Patriot для України

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України під час візиту Володимира Зеленського. Туди, зокрема, увійшла одна батарея довгоочікуваного ЗРК Patriot.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, як ЗРК Patriot допоможе посилити українську ППО.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, яку територію України зможе перекрити батарея Patriot. Якщо це буде остання модифікація, то можна буде ефективно протидіяти балістичним ракетам.

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