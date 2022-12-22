Як справедливо закінчити війну та яким є шлях до миру: Зеленський окреслив своє бачення

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, яким бачить шлях до миру в нашій державі. За його словами, принциповою є позиція відсутності компромісів щодо територіальної цілісності.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президентом США Джо Байденом у межах візиту до Вашингтона, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що справедливого миру у цій війні не існує.

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Яким має бути мир в Україні

Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів відповів, що його бачення миру як президента дуже просте – жодних поступок суверенітетом та територіальною цілісністю та відшкодування Росією усіх збитків.

Мені здається, що для нас для всіх мир по різному справедливий. Для мене як для президента ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, суверенітету. Це також відшкодування збитків, які завдала російська агресія,

– наголосив глава держави.

Водночас президент зазначив, що для тих, у кого війна забрала близьких людей, бачення миру зовсім інше. Володимир Зеленський навів приклад батьків, які втратили своїх дітей. За його словами, цих людей не цікавлять відшкодування – їх цікавить помста. Президент підкреслив, що чим довше триватиме ця війна, тим більше людей житимуть помстою за забрані життя свої рідних.

Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди,

– підсумував Зеленський.

Яке бачення миру в Україні у Джо Байдена

Президент США Джо Байден наголосив, що війна може завершитися у той самий день, коли президент Путін сказав би, що він виходить з України, але цього не сталося досі. Тому необхідно, аби за підтримки союзників Україна досягла успіхів на полі бою, щоб забезпечити мир.

Потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою. Вона може досягти цього успіху з нашою допомогою та від союзників. Головне, щоб президент Зеленський, коли буде говорити з росіянами, зміг досягти у цьому успіху. Це саме залежить від успіху на полі бою,

– наголосив Байден.

В межах свого першого закордонного візиту за час повномасштабного вторгнення, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Після цього глава держави вирушить до Конгресу, де виступить перед членами обох його палат, а згодом вирушить назад до України.