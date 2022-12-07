Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Президент України Володимир Зеленський, а також "Дух України" отримали звання людини року за версією Time.

Журналісти розповіли світу історію українського лідера. Його фото, а також зображення відомих українців та української символіки, знову потрапило на обкладинку Time.

Читайте також Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Так, у матеріалі "Людина року, розповіли про людей, які представляють Дух України. Найперше – відзначили постать президента, пригадавши, що у найскладніший період, в лютому 2022, Зеленський чітко повідомив партнерам, що залишається в Києві.



Обкладинка Time / фото видання

Поїздка до Херсона

У статті Time мовилось про поїздку політика до Херсона. Зазначили, що Зеленський приїхав туди через 2 дні після звільнення міста. Хоча його охоронці знову просили президента почекати. Росіяни знищили інфраструктуру міста, залишивши його без води, електроенергії та тепла. Також все було заміновано. Крім того, залишились диверсанти.

Зеленський визнає, що це було ризиковано, але він мусив туди поїхати. Він пояснював, що причина – люди, які 9 місяців були в окупації. За словами президента, його обов’язком було поїхати туди і показати, що Україна повернулася, що вона їх підтримує.

Різка трансформація політика

Журналіст зауважив, що у квітні, менш ніж через 2 місяці після вторгнення, Зеленський сказав, що постарів і змінився "від усієї цієї мудрості, якої ніколи не бажав".

Його оточення відзначило, що через пів року трансформація була різкішою. Помічники, які колись бачили в ньому "легковаговика", тепер хвалять його міцність.

Пригадали, що Зеленський не мав політичного досвіду до 2019 року. Однак його акторський та продюсерський досвід теж мали свої переваги. Президент був адаптивним, навченим не здавати нервів під тиском, він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх, щодня виступаючи зі зверненнями та суттєво посиливши дипломатію.