Зеленський став ворогом для Кремля

Те, що у своїй різкій статті, присвяченій російсько-українським відносинам, заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент країни Дмитро Медведєв особливо відзначив "Кримську платформу", та ще й з епітетом "д*більна", який рідко зустрічається у політичних текстах, впевнений, демонструє рівень політичних претензій Кремля до українського керівництва щодо Криму. Далі читайте російською.

Казалось бы, почему в Москве должны беспокоиться по поводу саммита "Крымской платформы" и вспоминать о нем через несколько месяцев после его проведения? Ведь на контроль России над оккупированным полуостровом этот саммит никак не мог повлиять.

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Государства, которые направили свои делегации на саммит, неоднократно заявляли, что никогда не признают законности российской аннексии Крыма.

Так чего же так переживать?

А потому, видимо, что Владимиру Путину мало контроля над Крымом. Российский президент, уверен, хотел бы международного признания аннексии полуострова.

Собственно, наверное, на это и рассчитывали в Москве в 2014 году – что международное сообщество после нескольких месяцев показательных протестов смирится с реальностью и согласится с тем, что Крым теперь – не часть территории Украины, а субъект Российской Федерации. И что Украина тоже рано или поздно с этим согласится, куда она денется?

То, что спустя семь лет после оккупации Крыма Украина не просто не смирилась с фактом оккупации и аннексии своей территории, то, что Киеву удается собрать саммит, посвященный вопросам Крыма, вызывает в Кремле нескрываемое раздражение. Расчет на то, что международное право можно будет "приспособить" к желаниям Владимира Путина, не оправдался.

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Да, конечно, сам саммит не может решить вопроса восстановления территориальной целостности Украины. Да, вопрос деоккупации украинских территории – это вопрос многих лет, а возможно, и десятилетий. Но и вопрос признания легитимности аннексии – это даже не вопрос десятилетий. Этого может просто никогда не случиться.

Похоже, России больше не быть страной с международно признанными границами – такова судьба тех, кто занимается воровством на международном уровне. Путину и его соратникам все это очень не нравится.

Сейчас, благодаря статье Дмитрия Медведева, мы, по крайней мере, знаем, в каких выражениях эти люди разговаривают об украинском руководстве и украинской политике. Владимир Зеленский превратился для Кремля во врага и человека, с которым не о чем разговаривать, во многом благодаря проведению саммита "Крымской платформы".

Потому что Москве, уверен, интересен только такой собеседник в кабинете президента Украины, который признает легитимность аннексии Крыма или, по крайней мере, вообще не будет о Крыме вспоминать.

То, что такой человек на посту президента Украины может никогда не появиться, в Кремле, похоже, никому не приходит в голову.