Нова глава у відносинах Україна – НАТО: Столтенберг і Зеленський зустрілись у Києві

20 квітня до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Наш президент привітав у столиці Столтенберга. Зеленський вважає, що цей візит дуже багато чого означає для України.

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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

За словами президента, візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – трактується як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень.

Це перший візит Єнса Столтенберга до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський розповів, що вони обговорили зі Столтенбергом 4 основних питання:

Перше – "Рамштайн", засідання, яке відбудеться завтра. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій.

– "Рамштайн", засідання, яке відбудеться завтра. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Друге – Зеленський звернувся до генерального секретаря із проханням допомогти Україні подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки.

– Зеленський звернувся до генерального секретаря із проханням допомогти Україні подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Третє – це Вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним.

Вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення,

– зазначив президент.

Четверте – гарантії безпеки для України, для українців на шляху до НАТО. За словами Зеленського, безпека вже потрібна. І як доведено історією, це потрібно не лише для нашої держави, а й для усього вільного світу.

"Дякую за початок наших переговорів. Впевнений, будемо й надалі разом утверджувати мир в Україні, в усій Європі та світі", – додав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Столтенберга: дивіться відео

Окрім цього, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також привітав Столтенберга в Києві. Він заявив, що членство в НАТО – це головна безпекова гарантія для України і наша важлива мета.

Візит Єнса Столтенберга є першим за час повномасштабної війни з Росією. Також він відбувається у дуже важливий момент для нас,

– підкреслив Єрмак.

Зустріч Зеленського, Столтенберга та Єрмака / фото Офіс Президента

Що каже Зеленський про вступ України до НАТО

Наш лідер розповів, що Україна зараз очікує кроки вперед, щоб зрозуміти, що наша країна буде в НАТО.

"Ми про це почали говорити з генеральним секретарем НАТО. Нам потрібно щось більше, ніж той формат відносин, в якому ми сьогодні перебуваємо. Ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО. Також хочемо гарантії безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс", – сказав президент.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО зробив заяву щодо того, коли Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу. Єнс Столтенберг не назвав час, проте озвучив умову.