Зеленський у своєму виступі на День Незалежності потролив Януковича
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський під час вітальної промови з нагоди 30-річчя Незалежності потролив президента-втікача Віктора Януковича. Йому вдалося це зробити навіть не називаючи імені розшукуваного політика.
Зеленський проігнорував Януковича
У вітальній промові Зеленський відзначив області, в яких народилися президенти України. Водночас про Януковича з Донеччини він не згадав.
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Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова,
– сказав глава держави.
Після його слів присутні засміялися. Зацінили жарт Зеленського й попередні президенти – Леонід Кучма весело розсміявся, а Петро Порошенко повернувся до Віктора Ющенка, аби щось сказати. Після того вони також зареготали.
Президентів розвеселила промова Зеленського / Скриншот 24 каналу
Зеленський потролив Януковича: відеоЗверніть увагу! 24 серпня Україна святкує 30-ліття Незалежності. У Києві вже стартував військовий парад, після нього відбудеться марш ветеранів.
Під час вітальної промови Зеленський підписав указ про нове свято – День розквіту української державності. Його відзначатимуть щороку 28 липня.