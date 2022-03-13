Зеленський своїм указом змінив голову СБУ на Львівщині

Володимир Зеленський призначив нового голову СБУ на Львівщині. Тамтешнє управління очолив Артем Бондаренко.

Відповідний указ український президент підписав напередодні, 12 березня. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.

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Артема Бондаренка – підвищили

Інформації про Артема Бондаренка у публічному доступі – небагато. Відомо, що до призначення він працював заступником начальника Львівського обласного управління СБУ.

Що відомо про його попередника

Зазначимо, що до Бондаренка посаду начальника Управління СБУ у Львівській області протягом року обіймав 36-річний Іван Осипчук. Навесні 2020 року він став начальником Управління СБУ на Кіровоградщині, а вже на початку 2021 його перевели на аналогічну посаду на Львівщині.

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