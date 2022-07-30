На цьому етапі війни для росії терор – це основна зброя: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала багато сигналів з різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. За словами президента, світ бачить правду.

Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 30 липня. Перед цим президент України пояснив, що трагедія в Оленівці – це свідомий воєнний злочин.

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Зеленський пояснив, що всіх винний у злочині знайдуть

Президент подякував всім партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин страти наших полонених в Оленівці.

Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені,

– пояснив Зеленський.

Проте президент пояснив, що цього замало, адже мають бути юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста.

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Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?

– запевнив президент.

Додав, що українські дипломати та всі друзі України за кордоном ще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв'язків держави-терориста з вільним світом, якими росія ще користується. Також додав:

потрібне формальне юридичне визнання росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу США не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу;

це рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв'язки, які в іншому разі росія зберігатиме.

"І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла росія встигне зробити", – пояснив президент.

Чим більше людей виїде з Донеччини, тим менше уб'є росія

Володимир Зеленський пояснив, що таку мотивацію зараз важливо почути всім українцям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв – там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, які відмовляються виїхати.

Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити,

– пояснив президент.

Зеленський закликав людей говорити з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі, переконувати, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім'ї з дітьми.

Президент пригадав, що урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується – повний супровід, допомога, а також логістика та виплати. Треба тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе.

Також президент запевнив, що влада допоможе та сказав:

ми – не росія. Тому для нас кожне життя має значення;

ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів та обмежити російський терор;

адже для росії терор – це основна зброя.

І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів,

– запевнив Зеленський.

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"Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?

Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.

І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме.

І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити.

Точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені.

І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити.

Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це.

Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо.

Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор.

На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Нашим героям!

Вдячний усім, хто рятує наших людей від цього російського терору!

Всіх переможемо!

Слава Україні!