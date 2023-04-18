Візит в Авдіївку та перемовини з Маккарті: Зеленський записав звернення до українців із Полтави

Володимир Зеленський звернувся до українців з Полтави. Президент України відзначив, що відвідав Авдіївку, що у Донецькій області.

Український лідер розповів – важко бачити, що окупанти зробили з містом. Президент подякував воїнам та всім українцям, які вже 419 днів та 9 років стримують і поступово знищують ворогів.

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Зеленський подякував військовим

Володимир Зеленський у зверненні подякував:

55-тій окремій артилерійській бригаді;

морпіхам 35-ї, 36-ї окремих бригад;

десантникам 79-ї окремої бригади;

воїнам 110-ї окремої механізованої бригади;

501-й окремому батальйону морської піхоти;

окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького.

Президент також подякував Медичним силам – лікарям, медсестрам і братам, які повертають наших військових до життя після поранень.

І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів!

– заявив президент.

Зеленський у Полтаві провів важливі перемовини

Володимир Зеленський у Полтаві провів нараду щодо ситуації в регіоні з військовим керівництвом та місцевою владою. Першочергово вони обговорили:

безпекові та соціальні питання;

безпеку для закладів освіти;

відбудову;

забезпечення переселенців.

Окрім цього, президент України з Полтави провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті та подякував йому за двопартійну підтримку.

Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу – трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави,

– заявив Зеленський.

Президент України запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну. Також український лідер відзначив, що разом Україна та США роблять вільний світ міцнішим – кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для партнерів.

"Це справді дуже надихає та підтримує – коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде", – пояснив Зеленський.

Також президент подякував тим військовим, які знищують позиції ворога, з яких вони обстрілюють наші міста й села. Він також пообіцяв, що удари росіян по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини обов'язково отримають відповідь.

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