Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи, – Зеленський традиційно звернувся до українців

Збройні Сили України продовжують мужньо давати відсіч ворогові та звільняти наші території вже 524 дні. Володимир Зеленський 1 серпня записав традиційне звернення до українців, у якому подякував Героям за їхні подвиги.

Президент України поіменно звернувся до захисників різних бригад. Він відзначив їхню хоробрість та відважність.

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Заслухав доповіді керівників оборони

Президент України повідомив, що день почався із заслуховування доповідей керівників оборони та безпеки нашої держави. Голова СБУ Василь Малюк та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли про ліквідацію наслідків удару по будинку в Кривому Розі, а також щодо обстрілів Харківщини та Херсона.

Окремо також доповів Валерій Залужний щодо загальної ситуації в обороні. Про конкретні напрямки на фронті доповіли генерали Сирський, Тарнавський. Окрім того, командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів про результати застосування протиповітряної оборони.

Окремо також була доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують,

– заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Україна готує міжнародні заходи

Президент повідомив, що тиждень буде дуже важливим для зовнішньої політики, адже країна готує низку міжнародних заходів. Зеленський наголосив, що Україна більше працюватиме над тим, аби отримати додаткову підтримку та зброю.

"І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку", – заявив у зверненні Зеленський.

Зеленський поіменно подякував Героям

Українські захисники продовжують мужньо боронити наші території. Зеленський у зверненні поіменно відзначив воїнів, які діють відсіч ворогу на Сході та Півдні.

І хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на Півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм!

– наголосив Президент України.

Зеленський особисто подякував Героям, серед яких відзначив: