Україна має історичний шанс зламати російський реваншизм, – Зеленський у традиційному зверненні

Володимир Зеленський у 770 день повномасштабної війни традиційно звернувся до українців. Президент України розповів, яку роботу з партнерами планує провести уряд.

Також Зеленський подякував українським захисникам, які дають відсіч російським загарбникам. Головіні тези зі звернення президента – далі у матеріалі.

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Фінляндія розуміє потребу інтеграції України в НАТО

У зверненні Зеленський розповів про нову безпекову угоду, яку підписали з Фінляндією. До слова, вона стала восьмою. Зеленський наголосив, що вперше президент Фінляндії прибув до України разом зі спікером парламенту і це новий формат спільного візиту.

Президент України подякував Фінляндії за підтримку, а також оголосив про новий пакет оборонної підтримки.

Сьогодні є новий пакет оборонної підтримки. Ми дуже детально говорили про потребу в посиленні ППО. Говорили й про оборонне виробництво – про спільні проєкти щодо зброї, щодо снарядів. Це те, в чому наші держави разом можуть зробити значно більше. І ми домовилися сьогодні, що команди наших держав працюватимуть разом не менш активно, як і раніше,

– повідомив Зеленський.

Президент також додав, що Фінляндія чітко розуміє потребу інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Тому Зеленський подякував партнерам за готовність допомагати, давати аргументи на користь запрошення України в НАТО.

"Загалом ми можемо сказати, що все суспільство Фінляндії, усі політичні сили однаково розуміють важливість нашого захисту в цій війні для всього нашого регіону, для всієї Європи. І ми обов'язково маємо не втрачати час, більше взаємодіяти, більше робити разом, переконувати інших партнерів бути активнішими. Це все – про нашу спільну безпеку, про захист мільйонів людей від російських убивць", – додав президент України.

Президент провів переговори з прем'єрами Японії та Португалії

Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністрами Японії та Португалії. Так, Фуміо Кісіді президент України подякував за різнобічну допомогу. Він наголосив, що Японія – один з глобальних лідерів у допомозі Україні. Під час розмови Зеленський розповів Кісіді про ситуацію на полі бою, перспективи ЗСУ та наголосив на потребах українських військових.

Це була плідна розмова. І після нещодавніх рішень уряду Японії загальна підтримка України з боку Японії – вже понад 12 мільярдів доларів,

– повідомив президент.

Також Зеленський говорив з новим прем'єром Португалії – Луїсом Монтенегро. Під час переговорів вдалося скоординувати роботу урядів, а також почати підготовку до підписання безпекової угоди.

Україна планує роботу на найближчий час

Зеленський також повідомив, що Україна поступово планує роботу з партнерами на найближчий час. Президент наголосив, що травень і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти завдань у цій війні.

Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що 3 квітня також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вони обговорили дії на ключових напрямках, захист і зміцнення позицій ЗСУ, а також тиск на ворога.

У підсумку президент традиційно подякував усім, хто дає відсіч ворогу на фронті, бойових постах чи завданнях.