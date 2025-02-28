Онлайн-трансляція пресконференції Зеленського і Трампа

Володимир Зеленський 28 лютого зустрівся у з Дональдом Трампом. Президент України та президент США дали спільну пресконференцію.

Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Після зустрічі з Трампом: Зеленський дасть інтерв'ю для Fox News

Трансляція пресконференції Зеленського і Трампа

Зеленський та Трамп зустрілися у Білому домі. Зустріч лідерів відбулася в Овальному кабінеті. Перед початком переговорів український та американський президенти зробили низку заяв для ЗМІ.

Пресконференція Зеленського і Трампа: дивіться відео

Плани Зеленського щодо візиту до США

Літак Володимира Зеленського приземлився на військовій базі у США о 00:59 28 лютого. Зранку президент України зустрівся з сенаторами США, а після – з Дональдом Трампом.

Відомо, що після зустрічі з Трампом Володимир Зеленський дасть інтерв'ю телеведучому Брету Байєру для каналу Fox News. Потім президент України вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері – зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Під час візиту Зеленського до США очікується підписання рамкової угоди щодо рідкісноземельних металів. Очікується, що церемонія підписання відбудеться за участі президентів обох країн.

Як раніше повідомили у ЗМІ, від України угоду будуть підписувати міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Від США свій підпис зобов'язаний поставити американський міністр фінансів Скотт Бессент.

Відомо, що з угоди прибрали першочергові варіанти від США про їх 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 мільярдів. Керуватимуть фондом Україна та США спільно.