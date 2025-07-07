Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла у США, серед кандидатів – Шмигаль, – Bloomberg

Володимир Зеленський і Дональд Трамп 4 липня провели телефонну розмову. Обговорили, зокрема, заміну посла України у США. Серед потенційних кандидатів – прем'єр Денис Шмигаль.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з питанням, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Чи піде Шмигаль у відставку: Зеленський відповів, чи говорив з прем'єром про це

Хто може стати новим послом України у США

За даними журналістів, під час телефонної розмови у п'ятницю Зеленський і Трамп обговорювали заміну теперішнього посла України у США.

За словами співрозмовника видання, у списку потенційних кандидатів начебто прем'єр Деніс Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Також джерело зазначило, що президент України начебто доручив МЗС обговорити призначення наступного посла з американською стороною.

Зауважимо, що наразі послом України у Сполучених Штатах є Оксана Маркарова.

Додамо, раніше Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом обговорили атаки Росії, фронт та спільне виробництво зброї.