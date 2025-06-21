Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський вирішив змінити керівництво окремих дипломатичних установ. Також МЗС України готується до структурної реформи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сибіги в ефірі телемарафону.

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Які кадрові рішення очікуються в Україні

Андрій Сибіга пояснив, що кадрові зміни мають відбутися до наради послів, яка запланована на кінець липня цього року.

Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат,

– сказав глава МЗС.

За його словами, від очільників українських дипломатичних установ очікують конкретних результатів. Зокрема це стосується нових військових пакетів для України, залучення гуманітарної та економічної допомоги, а також належної підтримки громадян за кордоном.

Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 21 червня Володимир Зеленський заявив, що незабаром "деякі кадрові позиції" в Україні будуть змінені. Зокрема це стосується українського дипломатичного корпусу та управління інституціями.