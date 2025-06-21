Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, – Сибіга
- Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва деяких дипломатичних установ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що від керівників дипломатичних установ очікують конкретних результатів, зокрема у військовій, гуманітарній та економічній сферах.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський вирішив змінити керівництво окремих дипломатичних установ. Також МЗС України готується до структурної реформи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сибіги в ефірі телемарафону.
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Які кадрові рішення очікуються в Україні
Андрій Сибіга пояснив, що кадрові зміни мають відбутися до наради послів, яка запланована на кінець липня цього року.
Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат,
– сказав глава МЗС.
За його словами, від очільників українських дипломатичних установ очікують конкретних результатів. Зокрема це стосується нових військових пакетів для України, залучення гуманітарної та економічної допомоги, а також належної підтримки громадян за кордоном.
Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України,
– підсумував Сибіга.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні 21 червня Володимир Зеленський заявив, що незабаром "деякі кадрові позиції" в Україні будуть змінені. Зокрема це стосується українського дипломатичного корпусу та управління інституціями.