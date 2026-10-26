"Кругова оборона міст": Зеленський увів у дію рішення РНБО про інженерні загородження

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо розбудови смуги інженерних загороджень. Документ передбачає створення механізмів реалізації кругової оборони українських міст.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу Президента України.

Що відомо про указ щодо кругової оборони міст?

Відповідне рішення Рада національної безпеки і оборони ухвалила 25 вересня 2026 року.

Документ регламентує комплекс заходів для розбудови фортифікаційних споруд та інженерних рубежів задля забезпечення належного рівня захисту населених пунктів.

Контроль за виконанням затвердженого рішення глава держави поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з текстом документа, указ набирає чинності з дня його опублікування, а деталі рішення додаються для службового користування.

Нагадаємо, що в липні командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" та начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" полковник Денис Носіков повідомив, що одним із головних завдань українських військових є організація кругової оборони Одеси та прилеглих територій. За його словами, зона відповідальності угруповання виходить за межі Одеської області й охоплює частину Миколаївщини, зокрема Кінбурнський напрямок.

У квітні начальник інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Василь Сиротенко розповів про будівництво суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. За його словами, роботи на цій ділянці активізували, щоб завершити укріплення якомога швидше.

Багаторівнева система захисту має запобігти раптовим атакам російських військ і перешкодити їхнім планам зі створення так званої буферної зони.