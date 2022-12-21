Зеленський прибув до Білого дому: його зустрів Джо Байден – фото та відео з місця

Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там його зустрів президент США Джо Байден.

Там у президентів заплановані перемовини, які розпочнуться близько 21:30 за київським часом. Володимира Зеленського зустрів президент Джо Байден та перша леді США Джилл Байден.

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Як Байдени зустріли українського президента

Кортеж українського президента прибув до Білого дому, на вулиці Володимира Зеленського чекали Джо та Джилл Байдени. Президентське подружжя привітало українського лідера. Після обміну кількома репліками Володимир Зеленський та сім'я Байденів зробили спільне фото.

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Після цього Джо та Джилл Байдени запросили Володимира Зеленського у Білий дім та зайшли усередину. Саме там відбудуться прямі переговори президентів США та України. Це перша зустріч лідерів від початку повномасштабного вторгнення.

Під час зустрічі Володимир Зеленський передав Джо Байдену нагороду від українського капітана батареї HIMARS. Крім того, український лідер розповів американському президенту про свою вчорашню поїздку в Бахмут. Водночас президент США заявив, що український народ надихає світ та звинуватив кремлівського диктатора у спробі використати зиму як зброю у війні.

Графік візиту президента

Після зустрічі з Джо Байденом близько 23:30 за київським часом відбудеться пресконференція президентів. О 1:15 за Києвом глава держави прибуде до Конгресу США, а о 2:30 Володимир Зеленський виступить зі зверненням до обох палат. Одразу після виступу президент має вирушити назад до України.