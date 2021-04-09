Зеленський віддав літак і вертоліт Держуправління справами на потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський передав літак і вертоліт Державного управління справами на потреби української армії. Відповідне рішення він ухвалив 9 квітня.

Міністерство оборони отримає від ДУС літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1. Про це йдеться в указі № 154/2021, оприлюдненому на сайті глави держави.

Читайте також "Антонов" будує літаки Ан-178 для ЗСУ: компанія показала виробництво

Цим документом президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України,

– повідомляється в указі.

На сайті ОП також додали, що Кабмін та Держуправління справами повинні забезпечити передачу в установленому порядку зазначених об'єктів державної власності з управління ДУС до сфери управління Міноборони.

Що відомо про Ан-148 і Мі-8 : коротко

Антонов Ан-148 – регіональний реактивний пасажирський літак.

Крейсерська швидкість польоту літака становить 780 – 850 кілометрів на годину, а крейсерська висота польоту – до 12 200 метрів.

Мі-8 – багатоцільовий вертоліт, який є наймасовішим з двома двигунами у світі, один з наймасовіших в історії авіації.

Його широко використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.