Зеленський відповів, чи буде Німеччина з Україною до перемоги
Президент України констатував, що Німеччина – друга у рейтингу країна за об'ємами підтримки. Він також прокоментував, чи буде Берлін з нами до перемоги над Росією в цій війні.
Власне, сказав це Володимир Зеленський під час пресконференції для ЗМІ, що розпочалася ввечері 19 грудня, – повідомляє 24 Канал. За його словами, буде видно, чи Берлін буде з нами до кінця, – мовляв, насамперед "треба судити по кроках".
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Україна вдячна Берліну
Як зазначив голова нашої держави, за друге місце Німеччини в списку країн за об'ємами допомоги треба дякувати німецькому суспільству. Слова голови уряду Олафа Шольца про тверду підтримку України є важливими, однак вони мають бути підкріплені діями.
Німеччина на чолі з канцлером Шольцом друга за об'ємами підтримки у світі: фінанси, мілітарі – усе разом. Я хочу подякувати суспільству за те, що вони це зробили. Що таке "до кінця"? Подивимось, будемо судити по кроках людей,
– констатував Володимир Зеленський.
Гарант повідомив, що наразі Київ очікує на ще одну систему Patriot особисто від Олафа Шольца: "Це дуже важливе рішення для нас, ми розуміємо, як це допоможе, ми розуміємо, де це буде", – акцентував він. Вочевидь, Зеленський мав на увазі захист неба від балістики, оскільки Patriot – це ЗРК, що здатен збивати такі цілі.
Що треба знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
Інші заяви на міжнародну тематику
Значна частина запитань на пресконференції Зеленського була присвячена саме міжнародній тематиці, допомозі від партнерів та відносини Києва з іншими державами.
- Президент заявив, що від початку загострення на Близькому Сході був готовий туди поїхати, однак "колеги мали інші пріоритети", і часу на ігри з графіком він не має.
- Глава нашої держави переконаний, що Сполучені Штати нас не зрадять. За його словами, Вашингтон виконає всі зобов'язання, які було погоджено.
- Водночас єдине, що Україна хоче від Польщі, – це можливість на транспортування зерна. Як констатував президент, наша держава у питанні блокади буде діяти у своїх інтересах.