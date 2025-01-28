Зеленський відповів Фіцо, який назвав його "ворогом Словаччини"

За словами Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо обирає собі неправильних партнерів, зберігаючи прихильність до Росії. Хоча більшість європейських країн все ж обрали збереження своєї незалежності й суверенітету.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву президента України. Раніше Роберт Фіцо обурився забороною транспортувати газ через територію України та назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини.

Дивіться також Він боїться переговорів, – Зеленський відреагував на нещодавні заяви Путіна

Словаччина робить помилку, що підтримує Росію

Європа отримає підтримку з боку США після припинення постачання російського газу. Президент Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG.

Однак Словаччина, і, зокрема, прем'єр Роберт Фіцо продовжує бути прихильним до Росії, на відміну від інших країн ЄС.

Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи,

– зазначив Володимир Зеленський.

Таким чином президент України натякнув, що не він є "ворогом" і завдає шкоди Словаччині, як про нього говорив Фіцо.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо звинувачував Зеленського в тому, що він підтримує протести у Словаччині, коли люди мітингують проти проросійського прем'єра. Він сказав, що президент України "неадекватно втручається у внутрішні справи Словацької Республіки".