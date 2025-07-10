Зеленський відповів, чи готова Україна втретє їхати на переговори з Росією у Стамбул

Володимир Зеленський висловився про готовність України їхати на третій раунд переговорів з Росією у Стамбулі. Український лідер також відповів, чи готовий зустрітися з Путіним особисто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час пресконференції у Римі.

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Що сказав Зеленський про третій раунд у Стамбулі

Володимир Зеленський наголосив, що якщо потрібен серйозний результат і закінчити цю війну, то потрібно готувати зустріч на рівні лідерів.

Безумовно, як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Безумовно, Україна, Росія та Америка на рівні лідерів – це бажаний формат,

– зазначив глава держави.

Український президент підкреслив, що за столом перемовин можуть бути не тільки слова, але й гарантії щодо безпеки. Однак як саме це буде – Зеленський поки що не знає.

"Стосовно майданчика перемовин, я ще раз вдячний італійській стороні, я вдячний Ватикану. У мене була зустріч з Папою щодо питання зустрічі на рівні лідерів у Ватикані. Я дуже радий, що Ватикан відкритий з цією пропозицією", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що також пропозиції щодо майданчиків перемовин лунали від Австрії, Швейцарії, а також є прямі пропозиції від турецької сторони.

Зеленський також наголосив, що перш ніж організовувати нову зустріч Україна та Росія мають завершити результат, про який було домовлено на другій зустрічі. А саме закінчити обміни, які обговорили та погодили.

Президент висловив упевненість, що скоро ця реалізація буде досягнута, і тільки після цього команди можуть обговорювати варіанти нової зустрічі, зокрема у форматі лідерів України, Росії та США.