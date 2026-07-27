Зеленський відповів на погрози Ірану атакувати Україну

Іран погрожує Україні відповіддю за атаку на своє судно у водах Каспійського моря. Володимир Зеленський заявив, що варто бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Журналіст Sky News поцікавився, чи непокоїть Зеленського можливість того, що Іран може вдарити по Україні.

Якою була відповідь президента?

Глава держави нагадав, що Іран вже атакує Україну, адже постачає Росії військове озброєння.

Ми маємо бути чесними: іранці та північнокорейці вже атакували нас,

– сказав президент.

Водночас політик визнав, що варто бути обережними і зробити усе, аби не допустити відкриття нового фронту.

Він висловив сподівання, що Іран не посилить атаки на Україну. Однак, додав, що українці мусять бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Ми не можемо довіряти цим людям, адже ще на самому початку, без жодної ескалації з нашого боку, Іран почав постачати Росії зброю,

– нагадав Зеленський.

Нагадаємо, що 25 липня СБУ атакувала два вантажні судна у Каспійському морі, які беруть участь у перевезенні військового вантажу з Ірану до Росії.

За словами іранців, внаслідок атаки на одному з суден загинув моряк. У Тегерані звинуватили Україну у порушенні Статуту ООН. Там заявили, що Київ атакував іранське судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у війну на Близькому Сході.

Зокрема, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі вибухнув погрозами і образами на адресу Володимира Зеленського.