"Ми чекаємо на 3 мільйони снарядів": Зеленський відповів Путіну на "неминуче примирення"

В інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну Владімір Путін заявив, що вважає "неминучим примирення росіян з народом України", і це питання часу. Диктатор також сказав, що Росію у ході війни проти України "хотіли спровокувати на помилки, але їй вдається зберігати холоднокровність".

Під час пресконференції із президентом Чехії Петером Павелом Володимир Зеленський розповів, що збережння союзу США та Європи дозволить чинити ефективний тиск на Росію, передає 24 Канал.

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Будь-які імперії помирають

Путін сподівається продовжувати війну, покладаючись на величезні поставки боєприпасів та іншої зброї з Північної Кореї. Глава держави наголосив, що ворог має розуміти: Україна теж не одна. У неї є надійні союзники, які готові й надалі їй допомагати у протистоянні з агресією.

Росіяни мають знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони снарядів,

– зазначив президент, маючи на увазі "чеську ініціативу".

Також є інші партнерські ініціативи щодо підтримки та забезпечення нашої країни зброєю. Володимир Зеленський каже, що це не значить, що Київ та його друзі хочуть довгої війни, навпаки вони прагнуть покласти їй край. Він впевнений, що ця війна закінчиться, як закінчувалися усі довгі диктаторські режими та життя імперій, побудованих на принципах неповаги до людей та їхніх прав.