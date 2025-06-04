Зеленський відповів, чи визначився з кандидатурою на посаду командувача Сухопутних військ
- Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ через трагедію на 239 полігоні.
- Після розмови з Зеленським Драпатий залишився у строю та обійняв посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Михайло Драпатий, який командував Сухопутними військами ЗСУ, подав у відставку. Втім, генерал-майор залишається в строю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
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Хто буде замість Драпатого
Наразі не відомо, хто буде командувати Сухопутними військами Збройних Сил України після відставки Михайла Драпатого.
Не визначився,
– коротко сказав Зеленський.
Чому Драпатий подав у відставку
Військовий пояснив: вирішив подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, бо відчував відповідальність за трагедію на 239-му полігоні. 1 червня росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині, де був розташований навчальний підрозділ ЗСУ. Загинули 12 бійців, десятки були поранені.
Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки,
– написав тоді Драпатий.
Втім, згодом стало відомо, що легендарний військовий залишиться у строю. Після розмови з Зеленським він обійняв посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.