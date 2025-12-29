Зеленський відповів, чи вплине перемир'я на завершення воєнного стану та відкриття кордонів

Український президент розповів, що завершення воєнного стану можливе тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що Росія цілком може напасти знову.

Відтак, говорити про скасування особливого стану чи відкриття кордонів для чоловіків зарано. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Зеленського під час спілкування з журналістами.

Що сказав Зеленський про завершення воєнного стану після перемир'я?

Перемир'я, за словами Володимира Зеленського, є не єдиною умовою для скасування воєнного стану. Президент зазначив, що в Україні має завершитися війна. А без гарантій безпеки припинення війни фактично не буде.

Завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом,

– розповів представника медіа Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що під гарантіями безпеки розуміється моніторинг лінії фронту з боку партнерів та присутність миротворців. У такому випадку росіяни, ймовірно, не захочуть робити повторні атаки на українську територію.

Відповідно, гарантій безпеки Україна може отримати, коли будуть доопрацьовані всі документи щодо мирного плану та коли всі сторони, в тому числі росіяни, будуть готові їх підписати. Саме ця подія стане сигналом, що війна закінчилася.

