Зеленський відповів, чи закінчилося "енергетичне перемирʼя"
- Володимир Зеленський повідомив, що Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі.
- Система енергетики стабілізована, але холодна погода і обстріли створюють нові виклики, зокрема у Києві 200 будинків без опалення, а понад 200 ремонтних бригад працюють над вирішенням проблем.
Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в Україні, зокрема в енергетиці. Росія поновила удари по енергетичній інфрастуктурі.
Про це президент розповів у своєму телеграм-каналі.
Як Росія зустрічає кінець "енергетичного перемир'я"?
Президент України Володимир Зеленський обговорив з посадовцями ситуацію в українській енергосистемі. Ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу.
Система стабілізована, однак холодна погода і російські обстріли створюють нові виклики.
Енергетичне перемир'я закінчилося 1 лютого.
Російські війська 2 лютого обстрілювали об'єкти енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але ударів "Шахедами" і ракетами по енергетичній інфрастурктурі не було.
В останні дні Росія зосередилася на обстрілах передусім залізничної інфраструктури. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.
У Києві 200 будинків залишаютсья без опалення. Понад 200 ремонтних бригад продовжують роботу.
"Було окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією", – додав президент.
Яка ситуація в енергосистемі зараз?
Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що на період морозів, які очікуються цими днями в Україні, місцева та обласна влада повинна посилити темпи відновлення світла та тепла.
Після аварії 31 січня вдалося відремонтувати високовольтну лінію, що з'єднує Україну з Молдовою.
Також в Києві ввели в роботу когенераційну установку на 1,5 мегавата, а на 2 лютого очікується ще запуск установки на 1 мегават. Таким чином, за січень на Київщині додали вже близько 4,5 мегавата.
Крім цього, стала доступною програма "СвітлоДІМ", що дає можливість співвласникам багатоповерхівок купляти генератори, акумулятори, інвертори та інше обладнання.