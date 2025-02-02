Зеленський відреагував на слова Рубіо про те, що війна повернула Україну на 100 років назад

Президент Володимир Зеленський запросив державного секретаря США Марко Рубіо приїхати в Україну. За його словама, лише так можна зробити висновки про наслідки російської агресії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Associated Press.

Читайте також Україна відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою, – Рубіо

Зеленський запросив Рубіо в Україну

У новому інтерв'ю Володимир Зеленський прокоментував заяви держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна "повернула Україну на 100 років назад".

Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми,

– сказав президент України.

Нагадаємо, у своїй заяві держсекретар США наголосив, що війна в Україні затягнулася і потребує переговорів, де обидві сторони мають чимось пожертвувати. За словами Рубіо, Україна опинилася у вкрай складній ситуації через війну та масову еміграцію населення, а майбутнє країни зараз під загрозою.

До того ж політик підкреслив, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена ввела Київ в оману, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".