Десятки "Шахедів" під час нічної атаки збили дрони-перехоплювачі, – Зеленський

Росія атакувала Україну у ніч на 4 липня за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед" та ракет. Десятки ворожих БпЛА збили дрони-перехоплювачі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського, оприлюднене у п'ятницю, 4 липня.

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Що сказав Зеленський про відбиття атаки

Володимир Зеленський констатував, що росіяни запустили по Україні понад 500 ударних безпілотників та ракет. За його словами, попри складнощі значну частину повітряних цілей збили. Утім, є й влучання.

Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання,

– сказав він.

Раніше, коментуючи атаку, президент назвав її однією із наймасштабніших. Він наголосив, що перші повітряні тривоги почалися майже одночасно з початком обговорення телефонної розмови Трампа з Путіним.