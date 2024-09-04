Зеленський відреагував на атаку по Львову і Кривому Рогу та показав фото наслідків

Зранку російська армія вкотре завдала удару по українських містах. На жаль, внаслідок дій ворога є загиблі та постраждалі.

На чергову атаку російської армії відреагував Володимир Зеленський. Президент показав світлини з наслідками дій країни-агресорки.

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Зеленський відреагував на атаку ворога 4 вересня по українських містах

Російські ракети проти наших міст і людей,

– ідеться в повідомленні президента.

За його словами, станом на 8:54 через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Також він зазначив, що понад 30 людей постраждало. Крім цього, пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади.

Також цього ранку ворог атакував Кривий Ріг. Внаслідок російської атаки на це місто постраждали 5 людей. Зафіксовано руйнування будинків та цивільної інфраструктури. Президент додав, що на місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усі поранені отримують необхідну допомогу.

Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити,

– наголосив лідер України.

Також президент опублікував фото з наслідками ранкової атаки ворога по українських містах.

Наслідки російської атаки по Львову та Кривому Розі / Фото Володимира Зеленського