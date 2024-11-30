Зеленський відреагував на атаку по околицях Дніпра та Херсону

Ввечері 30 листопада російська армія вдарила по околицях міста Дніпро, внаслідок чого постраждала цивільна забудова. Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку.

Також президент згадав і про чергову атаку на людей у місті Херсон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Що Зеленський сказав про російські атаки

Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір у Дніпропетровській області триває рятувальна операція після ракетного удару.

Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття,

– наголосив президент.

Окрім цього гарант зауважив, що окупанти цього ж дня знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців. Через скид з дрона на автобус у місті фіксують четверо поранених.

"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", – сказав президент.

Також Володимир Зеленський зауважив, що 30 листопада заслухав доповідь головкома Олександра Сирського що ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Наприкінці Зеленський додав, що зараз триває підготовка до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Він зауважив, що є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради спільної безпеки.