Терористи уміють використовувати час, який дає нерішучість: Зеленський відреагував на атаку БпЛА

Зранку російські війська вкотре тероризували міста України та її жителів. Ворожі сили запускали по регіонах "Шахеди".

Так, під прицілом ворога опинилося декілька українських міст, де зафіксовано удари та пошкодження. Це зазначив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Президент відреагував на атаку Росії по Україні

Зеленський наголосив, що "постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній".

Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва. Удари та пошкодження були й на Полтавщині, Сумщині та Харківщині,

– зазначив лідер.

Президент подякував нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди".

Зеленський підкреслив, що цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день є загроза "Шахедів".

"Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю", – ідеться в повідомленні лідера.

Він наголосив, що потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. "Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", – резюмував він.