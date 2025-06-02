Зеленський відреагував на ідею Росії про "перемир'я" на 2 – 3 дні

У Стамбулі 2 червня відбувся другий етап переговорів. Російська делегація замість повного й безумовного припинення вогню цинічно запропонувала перемир'я на окремих ділянках фронту на 2 – 3 дні. Володимир Зеленський відреагував.

Так, під час спілкування з журналістами президент заявив, що така пропозиція Росії – просто гра риторик, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про припинення вогню

Український лідер зазначив, що наша держава не змінювала адженду, – безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, ну і далі – зустріч лідерів.

Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2 – 3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для росіян це питання просто невеличкої паузи у війні. Також висловив бажання, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій у Сенат.

Аби дотисли росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. Вважаємо, що це справедливо. Вже 5 місяць йде з того часу, як США дали сигнал про припинення вогню. І ми це підтримуємо,

– підкреслив український лідер.

Також Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Росії припинити вогонь на 2 – 3 дні – це просто гра риторик.

Президент зауважив, що, як і казав з самого початку, російська делегація, зокрема, її глава – Мединський, – не того рівня люди.

Вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх армій. Це відбувається. І всі розуміють, що в момент обміну ніхто один в одного не стріляє,

– заявив глава держави.

Український лідер наголосив, що це не є припиненням вогню, бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна й атаки на цивільне населення.

Володимир Зеленський пояснив, для чого окупанти роблять це. Зауважив, що у принципі як і обміни, які є дуже важливими для України. Росіяни розуміють це. Вони "годують" цим американців, аби США пролонгували своє рішення щодо введення санкцій, щоб не запровадили їх, як це потрібно було вже зробити, наголосив Зеленський.

"Тому для нас важливо підкреслити, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогню не рухатися вперед, то повинні бути санкційні кроки від Штатів", – заявив глава держави.