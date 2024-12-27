Зеленський відреагував на катастрофу літака в Казахстані та згадав про МН-17

У районі міста Актау у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190, який належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines і здійснював рейс з Баку до Грозного. На трагедію відреагував й український президент.

Володимир Зеленський висловив співчуття та відреагував на ймовірність причетності Росії до авіакатастрофи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Х.

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Як прокоментував трагедію Зеленський

Як зауважив глава держави, наразі з'являється дедалі більше деталей стосовно моторошної авіакатастрофи. Він висловив щирі співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові, а також заявив, що дедалі більше подробиць вказують на причетність Росії.

Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, кожне людське життя є важливим, і тому кожна втрата заслуговує на ретельне розслідування цієї трагедії, аби дізнатися правду.

Що відомо про збиття рейсу MH17

Трагедія сталася 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак Boeing 777 був збитий у небі над Донбасом, внаслідок чого загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. Дві третини загиблих були громадянами Нідерландів. Попри часткове закриття повітряного простору над такою зоною, рейс MH17 пролітав на висоті, що відповідала українським нормам безпеки. В той час Росія вже доправила до Донбасу зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого і був збитий літак.

До слова, у видання The Telegraph також порівнюють катастрофу літака Azerbaijan Airlines, що сталася 25 грудня у Казахстані зі збиттям рейсу MH17 над Україною у 2014 році. Осколкові пошкодження на фюзеляжі азербайджанського повітряного судна схожі на ті, що залишилися на корпусі малайзійського літака.