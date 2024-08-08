Зеленський відреагував на нові медалі України на Олімпіаді в Парижі

Сьогодні, 8 серпня, українські спортсмени подарували нашій державі ще дві медалі на Олімпіаді в Парижі. Президент України вже відреагував на такі результати.

Жан Беленюк та Парвіз Насібов сьогодні принесли Україні бронзову та срібну олімпійські медалі відповідно. Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за таке досягнення.

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Реакція Зеленського на нові медалі

Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося! Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають,

– написав президент.

У півфіналі Олімпіади-2024 Жан Беленюк поступився іранцю Алірезу Мохмадіпіані. Суперником Беленюка у бою за бронзову медаль був поляк Аркадіуш Кулинич. Після здобутої олімпійської "бронзи" він оголосив про завершення кар'єри.

Водночас Парвіз Насібов вже вдруге став срібним призером Олімпійських ігор з греко-римської боротьби. Перемогу здобув представник Ірану Саїд Лейвесі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також привітав Беленюка із медаллю. "Наш колега, Жан Беленюк. Три олімпійські медалі, пʼять років бездоганної репутації у Верховній Раді. Чемпіон у парламенті й на арені. Дякуємо за медаль для України", – сказав політик.