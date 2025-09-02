Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна під час візиту російського диктатора до Китаю. За словами українського лідера, президент Росії продовжує брехати.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав український лідер про заяви Путіна?

Володимир Зеленський розкритикував цинічні заяви російського диктатора про війну в Україні.

Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій,

– наголосив президент України.

Він підкреслив, що наразі фіксуються чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. "От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче", – резюмував український лідер.

Що відомо про нові заяви російського диктатора?

Під час зустрічі Володимира Путіна з Робертом Фіцо у Пекіні словацький прем'єр поскаржився диктатору на українські удари по "Дружбі", а очільник Кремля видав низку цинічних заяв. Зокрема, серед них: