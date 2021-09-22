Відповідь буде сильною, – Зеленський відреагував на замах на свого помічника Шефіра

Під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом у США, вже відреагував на напад.

Глава держави опублікував у своєму телеграмі відеозверення. Він наголосив, що "передавати привіт" пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість.

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Після виступу на Генасамблеї ООН президент повертається до Києва

Зеленський розповів, що перебуває у Нью-Йорку, де за місцевим часом – близько 6:00. Президента розбудили посеред ночі, аби доповісти йому про обстріл автомобіля його Сергія Шефіра. Політик підкреслив, що той є не лише його першим помічником, але й, що важливіше, близьким другом.

"Сергій живий. Водія, на жаль поранили. Зараз він перебуває у лікарні. На місці працюють правоохоронці, введено план перехоплення. Вважається, що це був замах на вбивство", – зазначив глава держави. Він повідомив, що одразу після виступу на сесії Генеральнох асамбелї ООН він повертається до Києва.

Це не вплине на міцність команди, – президент

Зеленський пояснив, що наразі не знає, хто стоїть за нападом на його першого помічника. Як і не знає того, причетні до цього внутрішні сили чи зовнішні. При цьому, підкреслив, що "силами" їх навіть не ввважає.

Бо передавати мені привіт з лісу пострілами в авто мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною,

– наголосив політик.

Президент запевнив, що цей інцидент ніяк не вплине на міцність його команди. Як і на курс, який вони обрали: до змін, детінізації економіки, боротьби з криміналітетом та великими впливовими фінансовими групами. Мовляв, станеться все навіть навпаки (Зеленський має на увазі зміцнення команди – 24 канал).

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Зазначимо, що напередодні Зеленський прибув у США, аби виступити на 76 сесії Генасамблеї ООН. У президента також було заплановано низка зустрічей – зі світовими лідерами, інвесторами та діаспорою. Ймовірно, частину з них доведеться скасувати через термінове повернення в Україну.

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