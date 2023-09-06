Повномасштабна нелюдь, – Зеленський показав момент смертельного удару по Костянтинівці

Президент України відреагував на ворожий удар по Костянтинівці, що на Донеччині. Країна-агресорка завдала чергового терористичного удару по цивільній інфраструктурі України.

Глава держави написав пост про удар окупантів по Костянтинівці. Він наголосив, що коли світ намагається мати справу із чимось російським, то це означає "заплющити очі на реальність".

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"Повномасштабна нелюдь"

За словами Зеленського, станом на зараз відомо про 16 загиблих у місті. Удар стався неочікувано та просто посеред робочого дня. У цей час люди перебували на вулиці та займалися своїми справами. Вони просто не встигли сховатися.

"Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", – написав він.

На відео, яке показав президент, добре видно, що ворожий удар був дуже потужним. Так само помітно, що люди зовсім не очікували прильоту. Зокрема, також видно, що поблизу місця удару людно.

Момент удару по Костянтинівці: моторошне відео

Він наголосив також, що багато людей отримали поранення. За інформацією премєр-міністра Дениса Шмигаля, поранено щонайменше 20 людей. Також може зрости кількість загиблих.

Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили,

– наголосив президент.

Він також висловив співчуття родинам загиблих.

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