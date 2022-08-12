Зеленський відреагував на петицію про звання Героя для захисника Маріуполя Сафонова

Володимир Зеленський відреагував на петицію, в якій понад 26 тисяч громадян просили надати звання Героя Данилу Сафонову. Президент звернувся до прем'єра.

Відповідну інформацію повідомили на сайті Офісу Президента 11 серпня. Перед цим українці попросили Зеленського дати відзнаку Героя загиблому захиснику Маріуполя Сафонову.

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Зеленський звернувся до прем'єра щодо звання Героя

Ураховуючи встановлений порядок представлення до присвоєння звання Герой України, я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене питання і про результати поінформувати мене та автора петиції,

– заявив Володимир Зеленський.

Перед цим на початку липня на сайті президента з'явилась петиція про надання Данилу Сафонову звання Героя України.

Що відомо про поліцейського та захисника Маріуполя

Поліцейський та захисник Маріуполя Данило Сафонов загинув 2 травня під час обстрілів заводу "Азовсталь".

Відомо, що Данило Сафонов виконував чергове бойове завдання. Після повернення потрапив під ворожий мінометний обстріл.

Відомо, що Данило народився у 1993 році. Він був переселенцем з Донбасу. У 2014 році переїхав у Маріуполь.

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