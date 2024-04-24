Будуть ATACMS: Зеленський відреагував на підписану Байденом допомогу Україні

Президент США Джо Байден 24 квітня нарешті підписав довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні. Володимир Зеленський відреагував на новий пакет допомоги.

Водночас Зеленський підтвердив, що новий пакет озброєння міститиме ракети ATACMS. Він наголосив, що тепер вже Збройні Сили спробують компенсувати пів року затримки критично необхідної допомоги.

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Подяка Зеленського

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня відреагував на підписання законопроєкту про допомогу нашій державі від США. Президент зазначив, що нарешті вдалося подолати шлях, який тривав пів року. Україна отримує підтримку, яку потребує – у тому числі й ATACMS.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки,

– вказав він.

Президент України подякував Джо Байдену і Конгресу, а також американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому – адже лише так буде менше загроз свободі. Водночас Зеленський висловив подяку й тим, хто працює на оборонних підприємствах США, кожному штату, який виробляє зброю.

Як зазначив Зеленський, співпраця України та США роблять сильнішими обидва наші народи, ба навіть більше – весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства й хаосу. Володимир Зеленський наголосив, що тепер справа за Збройними Силами.

Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, усі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст і сіл – усе це повинне мобілізувати нас, кожного у світі, хто справді цінує життя, на більший тиск на Росію,

– вказав президент.

За словами українського лідера, дуже важливо, щоб усі домовленості з Джо Байденом були реалізовані на сто відсотків.

Також президент зазначив, що заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Вони стосувалися постачання для наших воїнів, підготовки бригад, про дії ЗСУ на передовій і проти російської воєнної системи загалом. Окрім цього, триває підготовка до Саміту миру

Вдячність Міноборони та Шмигаля

Міністерство оборони України також офіційно висловило вдячність уряду США за новий пакет допомоги, підписаний Джо Байденом. Там зазначили, що ці 61 мільярд доларів стануть вирішальним у зміцненні здатності України захистити свою незалежність та суверенітет, а також у підтримці глобального миру.

Як зазначив Рустем Умєров, це стане кроком до суттєвого укріплення міжнародної безпеки та стабільності. США надішлють зброю на іншу військову підтримку вже у найближчі години, що забезпечить необхідні ресурси для продовження оборонних операцій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що допомога від США – це надзвичайно важливий сигнал підтримки, який був необхідний українським воїнам. Україна розраховує на те, що обіцяне озброєння надійде якнайшвидше. За словами Шмигаля, Україна розраховує на те, що США й надалі залишатимуться "потужним арсеналом демократії".