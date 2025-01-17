Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

Сьогодні росіяни завдали двох підступних ударів по Кривому Рогу, завдавши руйнувань цивільній інфраструктурі та спричинивши втрати серед населення.

Жахливу трагедію прокоментував й український президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як відреагував Зеленський

Глава держави пояснив, що російська армія завдала удару по місту за допомогою балістичних ракет. Внаслідок цього у Кривому Розі пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, а також інша міська інфраструктура.

Володимир Зеленський зауважив, що внаслідок атаки, на жаль, є загиблі серед цивільного населення. За його словами, наразі відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Він висловив співчуття рідним та близьким жертв цього терору.

Президент запевнив, що на місці станом на цю хвилину працюють рятувальники та екстрені служби. Триває рятувальна операція.

Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, для атаки ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М". Наразі триває обстеження ураженою ворогом території. За останніми даними на цю хвилину, кількість постраждалих зросла до 6.