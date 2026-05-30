500 кілометрів від кордону: Зеленський відреагував на удар по нафтобазі "Армавір"

У ніч проти 30 травня понад сотня дронів атакувала важливі об'єкти Росії всередині країни та на окупованих територіях. Серед них – нафтобаза "Армавір" у Краснодарському краї.

Нічну атаку дронів на Росію прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави влучно зауважив, що українські захисники повертають війну туди, звідки вона й прийшла.

Що відомо про приліт по нафтобазі "Армавір"?

Він підтвердив ураження чергового об'єкту російської нафтової галузі – нафтобази "Армавір" у Краснодарському краї. Президент подякував за досягнутий результат воїнам СБУ.

Далекобійні удари по Росії політик назвав відповіддю на злочини агресора проти нашої країни і людей.

Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що влада Армавіра вранці була вимушена визнати, що у промисловій зоні міста внаслідок атаки безпілотників постраждав об'єкт ТОВ "Південна нафтова компанія".

На території нафтобази почалася пожежа.

Куди ще завіталии українські дрони 30 травня?

Під масованою атакою 30 травня опинився Таганрог. На військовому аеродромі міста знищено два літаки Ту-142. Також на околицях Таганрога уражено ОТРК "Іскандер".

Окрім того, уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт". За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Інші результати уточнюються. Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема – в інтересах військових формувань держави-агресора.