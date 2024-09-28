Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл лікарні в Сумах. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули 8 людей, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.

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Зеленський відреагував на удар по Сумах

Президент повідомив, що служби на місцях роблять максимум, щоб надати постраждалим необхідну допомогу. На місцях триває рятувальна операція, рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки удару.

"Мої співчуття родинам та близьким", – написав Володимир Зеленський.

Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху,

– сказав президент.