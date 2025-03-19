Це особисте рішення Трампа, – Зеленський про допомогу Україні від США

Ніхто не має здатності впливати на Сполучені Штати, зокрема у питанні щодо надання допомоги Україні або іншим державам. Подібні рішення залежать насамперед від президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у середу, 19 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Росія намагається послабити Україну

За даними ЗМІ, Путін зробив зупинку постачань зброї Україні основною умовою для підписання 30-денного перемир'я. Москва наполягає на заморожуванні військової допомоги Києву, поки США і їхні союзники не погодяться на умови Росії.

Таку інформацію прокоментував Володимир Зеленський, зазначивши, що допомога від США для України є виключно рішенням Дональда Трампа.

Я думаю, що ніхто не може впливати на США щодо допомоги Україні або інших країнам. Це особисте рішення президента Трампа, на мою думку. Так, Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, оскільки це послаблення українських позицій,

– заявив він.

За його словами, Росія висуває "неадекватні умови", оскільки у разі відсутності допомоги від США та зупинки обміну розвідувальною інформацією Україні важче відбивати ворожі атаки, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.