Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо запрошення в Білий дім

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що готовий запросити Володимира Зеленського повернутися до Білого дому. Президент України прокоментував цю інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Зеленського на пресконференції 12 березня. Наразі про запрошення він "не чув".

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Як відреагував Зеленський

Президент України зазначив, що хоче, аби будь-яка його зустріч із лідером США була позитивною, а це вимагає підготовки. Українці вже довго борються й "гідні того, щоб мати світло".

Будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін. Саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей… Сьогодні реакція наших суспільств – життєва, я б дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат,

– розповів президент.

Нагадаємо, минула зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні відбулася 28 лютого. Під час спілкування із журналістами лідери посварилися.