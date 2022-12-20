Після поїздки Зеленського до Бахмута у Кремлі заявили, що Путін "теж їздив на фронт"

Поїздка президента Володимира Зеленського в Бахмут, який зараз є найгарячішою точкою на лінії фронту, у Кремлі вже не знають, що вигадати напротивагу цій події. То ж у Москві вирішили заявити, що Путін вже нібито "їздив на фронт".

Таку заяву зробив російський депутат від путінської партії "Єдина Росія" Андрєй Гурулєв, повідомляє 24 канал. У Кремлі навіть вирішили підіграти таким заявам.

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У Москві не можуть змиритися з поїздкою Зеленського

Уже не вперше поїздки Володимира Зеленського не дають спокою Москві, однак цього разу президент відвідав місто, яке є найгарячішою точкою на фронті. Окупанти намагаються захопити місто за будь-яку ціну, не шкодуючи нічого, зокрема живої сили. Та поїздка президента означає, що попри всі спроби та намагання, ворогу не вдається захопити місто, яке героїчно боронять наші воїни.

То у Кремлі вирішили створити фейк про те, що Путін теж їздив на фронт, мовляв, їхній диктатор не такий уже боягуз, який може відвідати хіба що Іран чи Білорусь. То ж Андрєй Гурулєв заявив, що кремлівський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації". Фантазія у депутата Держдуми доволі бурхлива, адже за його словами, диктатор "не тільки відвідав фронт", але й "вислухав усіх командувачів".

У самому ж Кремлі вирішили підіграти цьому фейку. Речник диктатора Дмітрій Пєсков вирішив не спростовувати слова Гурулєва. Коментуючи цю заяву, рупор Кремля сказав, що Путін "їздив у штаб" у пятницю 16 грудня. Однак який штаб і наскільки далеко від бункера – не уточнювали. Пропагандистські медіа вже почали публікувати новини з сенсаційними заголовками про те, що "Путін відвідував фронт".

Зеленський відвідав Бахмут

За Бахмут на Донеччині зараз тривають жорстокі бої. Особливо ситуація загострилася після того, як українські воїни деокупували Ізюм та Лиман – міста, з яких можна було вести наступ на Слов'янськ та Краматорськ. То ж тепер окупанти, не шкодуючи ресурсів і зазнаючи величезних втрат, намагаються захопити місто, аби продовжувати загарбання Донеччини.

Уранці 20 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув у Бахмут. Заздалегідь цей візит не анонсували з міркувань безпеки. Згодом візит підтвердили й в Офісі Президента й сам глава держави опублікував відповідні кадри.

Президент нагородив воїнів, які героїчно боронять це місто. У вечірньому зверненні президент наголосив, що ми повинні підтримувати наших воїнів та підтримувати Бахмут, який зараз пошматований ворожою артилерією, але нескорений.

Тим часом у росіян буквально палає через поїздку Володимира Зеленського. Реакції громадян країни-окупанта ви можете переглянути у нашій підбірці.